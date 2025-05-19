Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили военное сотрудничество

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе визита в Израиль провел встречу с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем и обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

Помимо этого, замминистра обороны Азербайджана, гендиректор Агиль Гурбанов обсудил с гендиректором Минобороны Израиля Амиром Барамом меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.