ЦБ в ближайшее время планирует согласовать с кабмином параметры ЭПР по криптовалюте

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшее время планирует согласовать с правительством экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит новой категории особо квалифицированных инвесторов проводить сделки с криптовалютами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на конференции НАУФОР.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

"Инвестиции непосредственно в криптовалюты - они потребуют изменения регулирования, они потребуют отдельной инфраструктуры. На наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированным инвесторам. Мы сейчас обсуждаем, кто могут быть это особо квалифицированные инвесторы, какие критерии. Потому что это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности, а действительно инвестиции непосредственно в криптовалюты - это риски высокой волатильности, риски блокировок, что эти риски, если они реализуются, не будут критичны для инвестора", - сказала Набиуллина.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем согласовать это с правительством и уже отработать в рамках экспериментального правового режима", - добавила она.

Банк России в своем письме в правительство также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

"Мы тоже видим, получаем эти сигналы, так же, как и вы (НАУФОР - ИФ) на то, что есть готовность выпускать беспоставочные финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалют и мы обсудили этот вопрос с Минфином. Мы согласны, что квалифицированным инвесторам в нынешнем понимании такие инструменты должны быть разрешены уже сейчас", - сказала председатель ЦБ.

"Для этого не нужно экспериментального режима, для этого не нужны отдельные инфраструктуры, и мы в ближайшие дни выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка инвесторов", - добавила она.

ЦБ ранее также сообщал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.