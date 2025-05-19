Минфин предложил изъятую в доход государства криптовалюту пускать в оборот через ЭПР

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Криптовалюта, изъятая правоохранителями в доход государства, может быть продана участникам экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет использовать цифровые валюты при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам, сейчас обсуждается внесение такой конструкции в акт правительства, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

В Госдуму в конце апреля был внесен законопроект № 902782-8, который признает цифровую валюту имуществом для целей ареста и последующей конфискации. Документ вносит соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Принятие закона потребует издания постановления правительства, предусматривающего порядок перевода и хранения изъятой и арестованной цифровой валюты. Главным исполнителем для подготовки постановления назначен Минфин.

"В том законопроекте, который подготовлен, есть отсылочная норма на акт правительства, который должен быть разработан, и здесь мы с коллегами идем в параллель. Было упомянуто, что ко второму чтению должен быть уже подготовлен проект акта правительства. Он, безусловно, будет подготовлен, потому что с самого начала разработки законопроекта эти вопросы обсуждаем", - сказал Яковлев во время Петербургского международного юридического форума.

"Сейчас та конструкция, которая, возможно, ляжет в акт правительства, то есть это на уровне рабочего обсуждения, она как раз предполагает задействование тех элементов инфраструктуры, которые на сегодняшний день уже отрегулированы. Это прежде всего экспериментальный правовой режим, который в конце прошлого года был запущен на основании акта Центрального банка в рамках тех изменений, которые были в прошлом году внесены. То есть это инфраструктура для купли-продажи цифровой валюты для целей осуществления внешнеэкономической деятельности", - добавил он.

ЦБ в конце прошлого года запустил ЭПР, который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте, для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ может устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.

"То есть у нас есть участники этого экспериментального правового режима, и в качестве одной из возможностей для того, чтобы реализовывать цифровую валюту, мы рассматриваем инфраструктуру экспериментального правового режима. Условно, здесь есть цифровая валюта, которая обращена в доход государства, и нуждающимся этот актив может быть продан", - сказал Яковлев.