Выручка группы "Черкизово" в I квартале выросла на 11,2%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 65,386 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (58,792 млрд рублей), сообщает компания.

EBITDA компании снизилась на 9%, до 8,289 млрд рублей с 9,143 млрд рублей годом ранее. Скорректированный чистый убыток составил 0,15 млрд рублей против 3,46 млрд рублей чистой прибыли.

Как поясняется в сообщении, сочетание высоких процентных расходов и показателя EBITDA на уровне ниже прогнозируемого привело к тому, что компания показала чистый убыток в первом квартале.

Согласно пресс-релизу, рост выручки на 11% стал результатом увеличения объемов производства на 6% и умеренного повышения цен в среднем на 3,7%. Цена на куриное мясо снизилась на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как более благоприятная конъюнктура с ценами была у свинины и индейки: их стоимость увеличилась, соответственно, на 9,2% и 12,8%.

Себестоимость выросла на 15%, опередив темпы роста выручки, что оказало давление на валовую рентабельность. Рост расходов был обусловлен увеличением цен на зерно (на 64%), на инкубационные яйца (на 26%), а также растущими расходами на персонал (на 10%). "В результате валовая прибыль выросла лишь на 1,4% год к году. На рост себестоимости повлияла переоценка биологических активов на фоне снижения цен на продукцию", - говорится в сообщении.

Операционная прибыль снизилась на 23,4% к аналогичному периоду прошлого года. Наряду с переоценкой биологических активов на это также повлиял высокий рост затрат во всех сегментах. Рентабельность операционной прибыли снизилась на 2,7 п.п. до 6,1% в первом квартале.

По состоянию на 31 марта чистый долг составлял 146,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 против 2,0 годом ранее. Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое с 1,8 млрд рублей в первом квартале 2024 года до 4,8 млрд рублей в первом квартале 2025 года.

Операционный денежный поток достиг 1,69 млрд рублей. Средний показатель доли оборотного капитала в чистой выручке увеличился с 16,9% до 19,4% из-за опережающего роста стоимости запасов на фоне более медленного увеличения выручки. Компания получила отрицательный свободный денежный поток в размере 3,4 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу, рост производства в первом квартале на 6% (натуральные показатели не раскрываются) связан с недавним приобретением актива в Тюменской области и расширением птицеводческого кластера в Алтайском крае. Без учета тюменской площадки объемы производства выросли на 2%.

"Компания продолжает наращивать производство бройлеров в Алтайском крае, введя в эксплуатацию шесть новых птичников с целью увеличить годовой выпуск куриного мяса на 15 тыс. тонн в живом весе", - говорится в пресс-релизе.

В первом квартале продажи канала фудсервис выросли на 22% в денежном и на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет расширения бизнеса как в небольших сетях общественного питания и в несетевых заведениях HoReCa, так и в крупных сетях ресторанов быстрого обслуживания.

Экспортные продажи увеличились на 41% в денежном и на 36% в натуральном выражении за счет роста поставок в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

В компании ожидают, что до конца года баланс спроса и предложения на рынке куриного мяса стабилизируется и это даст "прочную основу для увеличения маржинальности в условиях высокого роста издержек". "Кроме того, мы продолжим концентрироваться на развитии каналов фудсервис и экспорт, увеличении объемов брендированной продукции в ритейле, совершенствовании операционных процессов, оптимизации затрат и производственной эффективности, а также на повышении автоматизации производства", - говорится в пресс-релизе.

"Черкизово" – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7% до 259,281 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7% до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль – на 25,6% до 20,353 млрд рублей.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).