Япония зафиксировала в апреле рекордный приток иностранных инвестиций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы вложили в японские акции и долгосрочные облигации 8,21 трлн иен ($56,6 млрд) в апреле, сообщило Министерство финансов страны.

Это рекордный показатель для календарного месяца за всю историю сбора месячных данных, то есть с 1996 года, сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты Morningstar.

"Объявленные (президентом США Дональдом - ИФ) Трампом пошлины, вероятно, изменили взгляд глобальных инвесторов на американскую экономику и активы, заставив их диверсифицировать свои вложения в другие ключевые рынки, включая Японию", - отметил Юджиро Гото из Nomura. Приток средств обеспечили главным образом институциональные инвесторы, добавил он.

Основной приток иностранных средств в японские активы случился в первую неделю апреля. На этой неделе доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила на 30 базисных пунктов, тогда как японских - сократилась на 21 б.п.

При этом японский и американский фондовые рынки слабо изменились по итогам апреля - Nikkei 225 вырос примерно на 1%, а S&P 500 снизился чуть меньше, чем на 1%.