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Премьер Японии заявил, что Токио не будет отвечать зеркально на пошлины США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба в понедельник заявил, что Токио не пойдет на аналогичные ответные меры в связи с введением пошлин США, которые в случае японской продукции составят 24%.

"Мы не будем действовать аналогичным образом", - приводит Kyodo его слова, сказанные депутатам Палаты советников парламента Японии.

По его словам, для урегулирования разногласий Японии и США нужен саммит двух государств. Исиба сказал, что, если ему выпадет шанс посетить Соединенные Штаты, он не просто будет добиваться исключения Японии из новых американских пошлин, а представит Белому дому целый пакет предложений. Премьер пояснил, что он покажет, как японские инвестиции позволят создавать рабочие места в США.

Также Исиба пообещал приложить все усилия, чтобы тарифы Вашингтона не затронули финансовую сферу Японии и рабочие места, особенно в малом бизнесе.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Штатов (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда государств пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.

Дональд Трамп США Япония Сигэру Исиба
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