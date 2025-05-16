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"Новосталь-М" пожертвовала государству юрлицо, созданное как оператор аэропорта "Балаково"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Металлургический холдинг "Новосталь-М", учредивший два года назад ООО "Аэропорт Балаково", вышел из состава его участников, пожертвовав это юрлицо Саратовской области.

Согласно ЕГРЮЛ, Министерство транспорта Саратовской области с 14 мая стало единственным собственником ООО "Аэропорт Балаково". До этого 99% его долей принадлежало ООО "Новосталь-М", 1% - входящему в метхолдинг АО "Металлургический завод "Балаково"".

В пресс-службе губернатора Саратовской области "Интерфаксу" сообщили, что 100%-я доля в ООО "Аэропорт Балаково" была передана безвозмездно "в качестве пожертвования в государственную собственность".

Пресс-служба воздержалась от ответа на вопросы о том, возможно ли участие частного бизнеса в проекте возрождения аэропорта, и станет ли переданное властям юрлицо собственником нового аэропорта: "Все остальные вопросы находятся на стадии проработки".

Идея возрождения аэропорта в Балакове, третьем по величине городе в Саратовской области, на принципах государственно-частного партнерства начала обсуждаться чиновниками разного уровня в 2020 году. В качестве потенциальных инвесторов назывались крупные предприятия города, в том числе метзавод, который развивает "Новосталь-М".

В июне 2023 года "Новосталь-М" учредил ООО "Аэропорт Балаково" с минимальным уставным капиталом - 10 тысяч рублей.

Проект реконструкции балаковского аэропорта получил поддержку правительства. Он предусматривает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тысячи м, рулежных дорожек, перрона на 5 стоянок воздушных судов и иных объектов и сооружений аэродромной инфраструктуры. На территории аэропорта "Балаково" также планируется возвести здание аэровокзала общей площадью 7,74 тысячи. кв. м.

Подряды на эти работы на общую сумму почти 4 млрд рублей получила саратовская стройкомпания "Автобан", она должна завершить проект к середине ноября 2027 года.

Аэропорт вблизи Балакова существует с 1956 года, в декабре 1984 года там был открыт новый аэропорт, но в 1990-е годы он закрылся.

Балаково Новосталь-М Саратовская область Автобан
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