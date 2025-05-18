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Объем использования нацвалют в расчетах между РФ и Киргизией превысил 90%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией превысило 90%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

"Только за прошлый год рост товарооборота составил 13,5%, объем порядка $4,1 млрд. Причем, когда мы говорим об отношениях с Кыргызстаном, мы подчеркиваем, что наши торговые отношения базируются в основном на использовании национальных валют. Объем достиг порядка 92%", - сказал он в воскресенье на встрече со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу.

По его словам, "это высокий показатель".

"Это говорит о том, что многое делается на уровне исполнительной власти, и когда речь идет о законодательном парламентском измерении, нам важно использовать те возможности, которые есть в рамках наших полномочий для того, чтобы договоренности в рамках межправкомиссии реализовывались как можно более эффективно", - отметил Володин.

В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что Россия традиционно является крупнейшим инвестором Кыргызстана, и "вклад ее деловых кругов в развитие республики стабильно растет".

"Налажена бесперебойная и беспошлиная поставка нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Мы заинтересованы в том, чтобы российский частный бизнес, частные инвесторы обратили особое внимание на возможности республики и активизировали свою работу в данном направлении", - сказал спикер Жогорку Кенеша. Он заверил, что "Кыргызская Республика всегда открыта для российских инвестиций и готова полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов, оказывать максимальную помощь перед реализации и защищать их инвестиции".

"Уверен, что наблюдаемый в последние годы заметный и устойчивый рост экономики Кыргызской Республики, безусловно, отразившийся на повышении благополучия граждан, в том числе за счет существенного роста заработных плат, экономической активности, увеличение транзитных и туристических потоков, ускорения темпов строительства жилья и инфраструктурных объектов, стал возможен в том числе благодаря эффективному выстроенному сотрудничеству с Российской Федерацией и привлечению ее бизнеса", - сказал Тургунбек уулу.

Володин во главе парламентской делегации 18-19 мая посещает Киргизию. В понедельник в Бишкеке он проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Киргизия Россия Вячеслав Володин Нурланбек Тургунбек уулу ОДКБ
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