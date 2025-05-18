Володин прибыл с официальным визитом в Киргизию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации парламентариев прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии.

В Бишкеке запланированы двусторонние переговоры Володина с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу, отметили в пресс-службе палаты парламента в воскресенье.

В понедельник Володин как глава Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведет заседание Совета.

Киргизия председательствует в 2025 году в Организации. Парламентские делегации - члены ОДКБ планируют обсудить вопросы взаимодействия на различных межпарламентских площадках и дальнейшего совершенствования модельных законов и гармонизации национального законодательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе.