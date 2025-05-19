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CEO "Делимобиля" стал выходец из "Азбуки вкуса" Владимир Садовин

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") назначен Владимир Садовин, сообщила компания.

Садовин ранее возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса", а также был управляющим директором "Перекрестка" (входит в X5 Retail Group). С декабря 2023 года Садовин был независимым членом совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия".

Основатель "Делимобиля" Винченцо Трани, вернувшийся на прошлой неделе в совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия", избран председателем совета директоров компании.

Елена Бехтина, возглавлявшая "Делимобиль" с октября 2020 года, стала председателем комитета по стратегии при совете директоров и "продолжит способствовать долгосрочному развитию "Делимобиля", а также международных каршеринговых проектов ключевого акционера компании".

Компания сообщила, что Садовин возглавил операционное управление бизнесом "Делимобиля" с целью укрепления позиций компании на рынке каршеринга, увеличения рентабельности бизнеса, повышение эффективности операционной инфраструктуры.

Садовин в 2004-2018 годах возглавлял "Азбуку вкуса", в 2008-2020 годах входил в совет директоров ритейлера. В 2021-2022 годах Садовин занимал различные позиции в "Перекрестке", включая пост управляющего директора сети.

Бехтина работает в "Делимобиле" с 2019 года, гендиректором компании стала в 2020 году. На прошлой неделе в рамках годового собрания акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" Бехтина вошла в совет директоров компании. До прихода в "Делимобиль" работала в Aizel и KupiVIP.

Трани является бенефициарным владельцем "Делимобиля", он входил в совет директоров компании до лета 2024 года. Тогда его кандидатура сперва была включена в список кандидатов для голосования на ГОСА "Делимобиля", но позже он снял свою кандидатуру на избрание в очередной состав. По итогам ГОСА 15 мая 2025 года он снова был избран в совет директоров.

На 31 декабря 2024 года ПАО "Каршеринг Руссия" на 78,08% принадлежит "Делимобиль Холдингу", прочие юридические и физические лица контролируют 21,92%.

X5 Retail Group Винченцо Трани Делимобиль Каршеринг Руссия Владимир Садовин Елена Бехтина
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