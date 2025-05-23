Совет директоров "Делимобиля" 30 мая рассмотрит вопрос о buyback

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" 30 мая рассмотрит вопрос об утверждении программы обратного выкупа акций (buyback), сообщила компания.

Параметры потенциальной программы в сообщении не приводятся. При этом компания в середине марта сообщала, что ее менеджмент рекомендовал рассмотреть вопрос о проведении обратного выкупа акций.

Цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников; кроме того, менеджмент полагает, что справедливая оценка "Делимобиля" выше текущей рыночной капитализации компании.

Основной акционер ПАО "Каршеринг Руссия" - ООО "Делимобиль Холдинг" - снова подтвердил намерение не продавать акции в рамках планируемого выкупа.

На 31 декабря 2024 года ПАО "Каршеринг Руссия" на 78,08% принадлежит "Делимобиль Холдингу", прочие юридические и физические лица контролируют 21,92%. Основателем и бенефициаром компании является Винченцо Трани.