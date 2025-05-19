РФ подала иск в ВТО к ЕС по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия направила запрос в ВТО о проведении консультаций с ЕС по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В соответствии с правилами ВТО, запрос консультаций - это первый этап формальной процедуры урегулирования разногласий в рамках ВТО.

"Несмотря на санкционные меры ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров", - приводится в сообщении комментарий главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"По мнению российской стороны, ПКУМ, предусматривающий в том числе взимание дополнительных сборов в связи с импортом в ЕС отдельных товаров третьих стран, существенно ограничивает доступ на рынок ЕС. Используя этот механизм, ЕС пытается переложить на другие государства проблемы, вызванные их экономической политикой, и сейчас ПКУМ для них - неконкурентный способ сохранить рынок. Через ПКУМ Брюссель борется не с изменением климата, а с проблемой переноса европейских производств в третьи страны", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Реальные цели ЕС - оградить свои отрасли от добросовестных иностранных производителей и решить проблемы собственной неэффективности. ЕС пытается навязать всему миру стандарты, которые выгодны только Брюсселю. Борьба с изменениями климата - в данном случае лишь предлог. ПКУМ не имеет с ней ничего общего. Напротив, он забирает в бюджет ЕС и так ограниченные ресурсы развивающихся стран, которые могли бы быть направлены ими на модернизацию своих производств или снижение влияния выбросов на климат наиболее экономически эффективным для них способом", - считает Решетников.

В Минэкономразвития напомнили, что "в течение последних лет на площадках различных рабочих органов ВТО Россия последовательно обращала внимание всех членов организации, включая ЕС, на несоответствие ПКУМ базовым правилам ВТО. Российскую позицию разделяли многие члены организации".

"Еще на стадии разработки ПКУМ мы последовательно доводили до представителей Брюсселя свои опасения о несоответствии механизма таким базовым нормам ВТО, как режим наибольшего благоприятствования, запрет на ограничения импорта, а также тарифным обязательствам Брюсселя в ВТО. К сожалению, ЕС проигнорировал наши обеспокоенности", - подчеркнул Решетников.

Согласно процедуре, если спор не будет урегулирован в течение 60 дней с даты подачи запроса на проведение консультаций, Россия сможет передать спор на рассмотрение третейской группы.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Пошлины на ввоз углеродоемких товаров в ЕС - цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода - будут вводиться с 2026 года.