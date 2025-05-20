ЕК уверена в законности своей позиции в связи с обращением России в ВТО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссии известно о запросе России в ВТО по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС, ЕК уверена в юридической прочности своей позиции, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Мы в курсе, что касается этого случая. И мы очень, очень уверены в том, что всё, что сделано с нашей стороны, соответствует законам ВТО", - ответил он на просьбу прокомментировать демарш российской стороны.

19 мая Минэкономразвития сообщило, что Россия направила запрос в ВТО о проведении консультаций с ЕС по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма.

В соответствии с правилами ВТО, запрос консультаций - это первый этап формальной процедуры урегулирования разногласий в рамках всемирной организации.

"Несмотря на санкционные меры ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Пошлины на ввоз углеродоемких товаров в ЕС - цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода - будут вводиться с 2026 года.