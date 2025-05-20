Поиск

ЕК уверена в законности своей позиции в связи с обращением России в ВТО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссии известно о запросе России в ВТО по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС, ЕК уверена в юридической прочности своей позиции, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Мы в курсе, что касается этого случая. И мы очень, очень уверены в том, что всё, что сделано с нашей стороны, соответствует законам ВТО", - ответил он на просьбу прокомментировать демарш российской стороны.

19 мая Минэкономразвития сообщило, что Россия направила запрос в ВТО о проведении консультаций с ЕС по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма.

В соответствии с правилами ВТО, запрос консультаций - это первый этап формальной процедуры урегулирования разногласий в рамках всемирной организации.

"Несмотря на санкционные меры ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Пошлины на ввоз углеродоемких товаров в ЕС - цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода - будут вводиться с 2026 года.

Максим Решетников Минэкономразвития ВТО Еврокомиссия Олоф Жилл ПКУМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

ЕК обусловила вступление в силу 17-го пакета санкций против РФ ходом переговоров

Трамп заявил европейским лидерам о нежелании вводить новые санкции против России

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6393 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });