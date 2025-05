Китайские компании планируют создать в Хабаровске производство двигателей для малой генерации и судов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании планируют создать в Хабаровске производство двигателей внутреннего сгорания для распределительной малой генерации и судов, объем инвестиций составит 5 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации "Развития ТЭК" Андрей Почелинцев.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве ассоциация подписала с компаниями Pry Engine China Co., Ltd и Taizhou Jinte Electromecanical Co., Ltd на полях Российско-китайского форума в Хабаровске во вторник.

"Мы планируем разместить производство в Хабаровском крае при поддержке министерства энергетики региона. Реализация проекта планируется в пригороде Хабаровска. Размер инвестиций – до 5 млрд рублей, срок – 2027 год. Соглашение подписали только о намерениях. Сейчас начинается большая процедура переговорного процесса. Будем подключать и правительство Хабаровского края, и Минвостокразвития, и китайских партнеров", - сказал Почелинцев.

Он уточнил, что в том числе планируется выпуск двигателей для дизельных и газопоршневых электростанций, а также для речных и морских пассажирских и грузовых судов.

По данным ЕГРЮЛ, Ассоциация "Развития ТЭК" создана в апреле 2025 года в Москве. Ее учредителями являются ООО "Атом инжиниринг" (Хабаровск, гендиректор и владелец – Почелинцев) и ООО "М1" (Хабаровск, гендиректор и основной владелец – Александр Решетнев).