Поиск

Китайские компании планируют создать в Хабаровске производство двигателей для малой генерации и судов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании планируют создать в Хабаровске производство двигателей внутреннего сгорания для распределительной малой генерации и судов, объем инвестиций составит 5 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации "Развития ТЭК" Андрей Почелинцев.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве ассоциация подписала с компаниями Pry Engine China Co., Ltd и Taizhou Jinte Electromecanical Co., Ltd на полях Российско-китайского форума в Хабаровске во вторник.

"Мы планируем разместить производство в Хабаровском крае при поддержке министерства энергетики региона. Реализация проекта планируется в пригороде Хабаровска. Размер инвестиций – до 5 млрд рублей, срок – 2027 год. Соглашение подписали только о намерениях. Сейчас начинается большая процедура переговорного процесса. Будем подключать и правительство Хабаровского края, и Минвостокразвития, и китайских партнеров", - сказал Почелинцев.

Он уточнил, что в том числе планируется выпуск двигателей для дизельных и газопоршневых электростанций, а также для речных и морских пассажирских и грузовых судов.

По данным ЕГРЮЛ, Ассоциация "Развития ТЭК" создана в апреле 2025 года в Москве. Ее учредителями являются ООО "Атом инжиниринг" (Хабаровск, гендиректор и владелец – Почелинцев) и ООО "М1" (Хабаровск, гендиректор и основной владелец – Александр Решетнев).


Хабаровск Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent немного снизилась до $65,3 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука на 713 млн руб.

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2262 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6392 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });