Производство пива и пивных напитков в РФ за 4 месяца выросло на 3,6%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-апреле этого года произвели 279,5 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса – 242,4 млн дал, это на 1,9% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 28,1 тыс. дал (на 3,8% меньше). Пивных напитков произведено 37,1 млн дал, что на 16% больше прошлогоднего.

В апреле производство пива и пивных напитков составило 79,3 млн дал, что на 7,9% больше, чем в марте.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за первые 4 месяца выработано 4,3 млн дал, что на 25,9% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показала медовуха – на 27,2% до 1,168 млн дал. Сидра произведено 3 млн дал (на 25,6% больше), пуаре – 91,5 тыс. дал (на 17,6% больше).

В апреле по сравнению с мартом выпуск медовухи вырос на 16,4% до 357 тыс. дал, сидра – на 10% до 827,5 тыс. дал, пуаре – в 2,1 раза– до 37,3 тыс. дал.

Всего в январе-апреле было выработано 283,8 млн дал напитков брожения, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В апреле по сравнению с мартом производство выросло на 8% до 80,5 млн дал.

В 2024 году пивовары РФ произвели 789 млн дал пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Выработка пивных напитков выросла на 22,5% до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7% до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, увеличившись на 43,8%