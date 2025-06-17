Производство пива и пивных напитков в РФ за пять месяцев выросло на 3,7%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-мае этого года произвели 366,5 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса - 317,3 млн дал, это на 2,4% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 33,1 тыс. дал (на 6,5% меньше). Пивных напитков произведено 49,2 млн дал, что на 13,1% больше прошлогоднего.

В мае производство пива и пивных напитков составило 86,9 млн дал, что на 9,7% больше, чем в апреле. В частности, выработка пива крепостью до 8,6 градуса выросла на 8,6%, до 74,9 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за январь-май произведено 5,5 млн дал, что на 16,2% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показала медо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​вуха - на 20%, до 1,5 млн дал. Сидра произведено 3,9 млн дал (на 15,1% больше), пуаре - 107,3 тыс. дал (на 5,3% больше).

В мае по сравнению с апрелем выпуск медовухи вырос на 3,8%, до 370,4 тыс. дал, сидра - на 3,5%, до 856,4 тыс. дал. Производство пуаре упало более чем в два раза - до 15,7 тыс. дал с 37,3 тыс. дал месяцем ранее.

Всего в январе-мае было выработано 372 млн дал напитков брожения, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В мае по сравнению с апрелем производство выросло на 9,6%, до 88,2 млн дал.

В 2024 году пивовары РФ произвели 789 млн дал пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, увеличившись на 43,8%.