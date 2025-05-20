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РФ в январе-апреле увеличила экспорт виноградного вина в два раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала около 1,4 тыс. тонн виноградного вина на $1,9 млн, что почти в два раза больше как в натуральном, так и стоимостном выражении, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Более половины объема приходится на поставки в Китай - около 750 тонн более чем на $1 млн. В натуральном выражении поставки выросли в три раза.

Согласно сообщению, Китай является одним из крупнейших потребителей виноградного вина в мире, где около половины объема обеспечивается закупками за рубежом. Поставки вина в КНР в 2024 году выросли на 14%, до 2,8 млн гектолитров. "Несмотря на относительно низкий уровень потребления на душу населения (0,5 л), рынок обладает высоким потенциалом за счет перехода потребителей к премиальным категориям, а также падения внутреннего производства", - сообщает центр.

Как считают эксперты, основными барьерами для выхода российских брендов на китайский рынок являются высокая конкуренция и слабая узнаваемость. Тем не менее потенциал выхода оценивается как высокий, особенно в сегментах "стандарт" и "премиум". Ключевые механизмы: омниканальные продажи, участие в отраслевых выставках, работа с локальными дистрибьюторами.

Как заявлял президент, председатель совета директоров компании "Абрау-Дюрсо" Павел Титов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник, чтобы удачно экспортировать вино на китайский рынок, надо доказать потребителям, что Россия - это винодельческая держава. "Китайские потребители же пока концентрируются на более традиционных странах-производителях, таких как Италия, Франция, страны Нового Света. Нам надо встать вровень на винодельческом международном ландшафте", - говорит он.

Титов напомнил, что "Абрау-Дюрсо" вместе с другими винными домами в рамках стратегии продвижения российского виноделия в Китае реализует проект "Путь российского вина".

Агроэкспорт
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