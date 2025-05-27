Дума в 2025 г. может начать обсуждать законопроект о 20%-ной доле российского вина на полке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассчитывает, что законопроект, предусматривающий обязательную 20%-ную долю российского вина в торговых сетях и ресторанах, будет внесен в Госдуму в этом году, и депутаты начнут его обсуждение.

"Надеемся, что в этом году уже он (законопроект - ИФ) будет каким-то образом формализован, и уже начнется его обсуждение в Государственной думе", - заявила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина на Кавказском инвестфоруме.

Она напомнила, что законопроект разработан по поручению президента РФ. Сейчас проходит его межведомственное согласование.

По ее словам, сами торговые сети и рестораны в последнее время проявляют очень активный интерес к российским винам. "Они прорабатывают разные хорошие решения, которые позволяют выделить российское вино на полках. Например, приоритетная выкладка в торговом зале, размещение вина в гастрозонах, специальные смарт-ценники, когда на ценниках указывается какая-то небольшая информация о винодельнях", - пояснила она.

Федина напомнила, что 1 апреля вступил в силу национальный стандарт по оформлению винных карт на предприятиях общественного питания. Он содержит рекомендацию по размещению российских вин в начале винных или барных карт, их сопровождению специальными значками, рекомендацию предприятиям иметь 20% наименований российской винодельческой продукции.

Федина также сообщила, что в этом году на реализацию федерального проекта по виноградарству и виноделию выделено 4,3 млрд рублей. "Регионы осуществляют софинансирование этих мероприятий, поэтому, естественно, эта сумма в итоге больше с учетом региональных средств", - добавила она.

По ее словам, сейчас в федеральном проекте участвуют 13 регионов, но есть запросы и других, абсолютно не винодельческих регионов, таких как Мордовия, которые также хотят развивать виноградарство.

Для Северо-Кавказского федерального округа в этом году предусмотрено 1,7 млрд рублей федерального финансирования. Больше всего - для Дагестана плюс 33% по сравнению с прошлым годом. Финансирование Чеченской республики, Ставропольского края увеличено более чем на 10%, Ингушетии - на 20%.

Как сообщалось, законопроект о "российской полке" для вина в 20% подготовил Минпромторг. В его обсуждении принимают участие Минсельхоз, Минэкономразвития, другие ведомства и бизнес-сообщество.

Как заявлял в марте статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, предлагается "начать с более умеренных объемов, для того чтобы посмотреть, как это будет работать". "И, естественно, при развитии (производства российского - ИФ) вина можем увеличивать этот процент, в том числе, как мне кажется, необходимую долю на рынке. Пока мы обсуждаем все-таки объем 20%", - говорил он.

Ранее о том, что уровень в 20% недостаточен, говорили представители винодельческой отрасли. В частности, с инициативой увеличить в течение семи лет долю российских вин в торговле и общественном питании до 70% выступал экс-министр сельского хозяйства, глава "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" Александр Ткачев.