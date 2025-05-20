Дума продлила полномочия Тулина в совете директоров ЦБ до 2030 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за продление полномочий Дмитрия Тулина в совете директоров Банка России.

Тулин был утвержден парламентом в совет директоров Банка России 23 июня 2020 года, ранее - в июне 2015 грла. Срок полномочий членов совета составляет пять лет.

Дмитрий Тулин - первый заместитель председателя Банка России. В ЦБ он курирует банковское регулирование и надзор, снижение системных рисков, финансовую устойчивость банков, развитие и контроль национальной платежной системы, развитие платежных сервисов, продуктов и инструментов в сфере международного сотрудничества, взаимодействие с Агентством страхования вкладов (АСВ) и Базельским комитетом. Он руководит работой департамента банковского регулирования и аналитики, департамента национальной платежной системы и главной инспекции.

С 1978 года он занимал различные должности в Госбанке СССР. В 1991-1994 годах был зампредом Банка России, позднее - исполнительным директором МВФ от России, председателем правления Внешторгбанка. На текущей должности он остается с 2015 года.