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Госдума обсудит продление полномочий Тулина в совете директоров ЦБ РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект постановления о продлении полномочий Дмитрия Тулина в составе совета директоров Банка России.

В ходе обсуждения кандидатуры выступят зампред ЦБ Алексей Гузнов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сам кандидат.

Тулин был утвержден парламентом в совет директоров Банка России 23 июня 2020 года, ранее - в июне 2015 года. Срок полномочий членов совета составляет пять лет.

Дмитрий Тулин - первый заместитель председателя Банка России. Курирует банковское регулирование и надзор, снижение системных рисков, финансовую устойчивость банков, развитие и контроль национальной платежной системы, развитие платежных сервисов, продуктов и инструментов в сфере международного взаимодействия, взаимодействие с АСВ и Базельским комитетом. Он руководит работой департамента банковского регулирования и аналитики, департамента национальной платёжной системы и главной инспекции.

С 1978 года занимал различные должности в Госбанке СССР. В 1991-1994 годах- зампред ЦБ РФ, позднее - исполнительный директор МВФ от РФ, председатель правления Внешторгбанка. На текущей должности с 2015 года.

Госдума Банк России Дмитрий Тулин
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