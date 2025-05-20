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Home Depot увеличила квартальную выручку на 9,4%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в первом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 9,4%, сильнее прогноза, при этом ее скорректированная прибыль и сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий аналитиков.

За квартал, который завершился 4 мая, чистая прибыль компании составила $3,4 млрд, или $3,45 в расчете на акцию, по сравнению с $3,6 млрд, или $3,63 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $3,56.

Выручка увеличилась до $39,86 млрд с $36,42 млрд годом ранее.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале понизились на 0,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $3,6 на акцию при выручке в $39,3 млрд. Также они ожидали сокращения сопоставимых продаж на 0,1%.

Home Depot по-прежнему прогнозирует рост выручки примерно на 2,8% в текущем году, сопоставимых продаж - на 1%. Компания ожидает сокращения чистой прибыли на акцию на 3%, скорректированной прибыли на акцию - примерно на 2%.

Home Depot США
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