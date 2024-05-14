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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Ритейлер Home Depot сократил квартальную выручку хуже прогнозов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в первом квартале 2024 финансового года (завершился 28 апреля) зафиксировала умеренное сокращение чистой прибыли и выручки, причем оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $3,6 млрд, или $3,63 в расчете на акцию, по сравнению с $3,87 млрд, или $3,82 на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась на 2,3% в годовом выражении, до $36,42 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале понизились на 2,8%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,6 на акцию при выручке в $36,6 млрд. Также они ожидали сокращения сопоставимых продаж на 4,5%.

Home Depot по-прежнему прогнозирует рост выручки и чистой прибыли на акцию примерно на 1% в текущем фингоду и сокращение сопоставимых продаж примерно на 1%.

С начала 2024 года капитализация Home Depot уменьшилась на 1,6%, до $337,9 млрд, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 4,6%.

Home Depot США
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