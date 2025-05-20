В ЦБ отметили, что укрепление рубля еще не полностью проявилось в инфляции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен, еще несколько месяцев этот эффект будет действовать, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов на Альфа-саммите, организованном Альфа-банком.

"Мы видим, что в значительной мере этот эффект укрепления рубля в ценах уже отразился, но еще не полностью. То есть нас еще ждет май-июнь, как минимум два месяца, когда этот эффект будет проявляться", - сообщил он.

Он напомнил, что максимально эффект проявляется непосредственно в моменте укрепления курса, а дальше этот процесс растягивается во времени.

"Мы в нашей модели исходили из того, что то укрепление, которое происходило, вызывает так называемый эффект переноса, когда на 10% укрепления рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5 процентного пункта", - отметил Морозов.

Он добавил, что сильный или слабый рубль сами по себе не являются факторами принятия решений по денежно-кредитной политике. "Они рассматриваются в качестве факторов решения в контексте динамики цен. Если мы говорим про крепкий рубль или укрепление рубля, и это ведет к замедлению динамики цен, то безусловно, это тот фактор, который Банк России принимает во внимание, обсуждая решение по ставке", - добавил глава департамента ЦБ.

Он также подчеркнул, что важно оценить устойчивость процесса произошедшего укрепления рубля.

"Если не будет дополнительного дезинфляционного импульса, то рост цен, скорее всего, текущий, будет выше, чем сейчас", - добавил он.

Морозов пояснил, что речь идет не про показатель годовой инфляции, которая замедляется, а про показатель текущего роста цен.

"Мы говорим про то, чтобы текущие значения, особенно если брать недельные, "недельки" так называемые, недельный рост цен, не придавать им слишком большое значение, потому что здесь эффект переноса большой", - подчеркнул он.