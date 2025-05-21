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МТС-банк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до 1 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МТС-банк в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО до 1 млрд руб., что в четыре раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (4,2 млрд руб. в I квартале 2024 года), говорится в сообщении банка.

"На снижение чистой прибыли главным образом повлияли снижение кредитного портфеля на фоне вызовов в регуляторной среде и валютная переоценка, вызванная укреплением курса рубля в первом квартале", - отмечает банк.

Чистые процентные доходы банка в I квартале сократились на 10,2% г/г, до 8,7 млрд руб.

Расходы на резервы в I квартале сократились на 22,9%, до 6,8 млрд руб.

МТС-банк
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