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МТС-банк в 2025 году планирует увеличить кредитный портфель на 10%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МТС-банк в 2025 году прогнозирует рост кредитования в районе 10% или немного выше, заявила на конференц-звонке финансовый директор банка Ирина Коликова.

"Мы думаем, что темпы кредитования, которые мы для себя наметили, будут держаться в пределах single digit, то есть в пределах 10%, может быть, небольших превышений над 10% роста. Мы не ожидаем ни на рынке, ни у себя роста, который бы начинался с цифры "два", - сказала Коликова.

Она отметила, что тренды на рынке развернулись, многие банки восстанавливают кредитование.

"Мы для себя тоже приняли решение все-таки начинать постепенно восстанавливать объемы кредитования в связи с тем, что общая стоимость финансирования, несмотря на то, что ставка Центрального банка держится на уровне 21%, начинает снижаться", - подчеркнула финдиректор.

МТС-банк в первом квартале сократил кредитный портфель по МСФО на 3,9% - до 370,8 млрд рублей. Банк отметил, что сознательно снижает объемы выдаваемых кредитов, следуя стратегии cherry picking - фокусу на наиболее качественных заемщиках в условиях сложного рынка при сохранении привлекательной доходности.

МТС-банк Ирина Коликова
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