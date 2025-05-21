Суд по иску ВТБ взыскал с британской "дочки" 2,4 млрд руб. по овердрафтному кредиту

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил иск ВТБ на 2,4 млрд рублей к своей британской "дочке" VTB Capital Plc.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Иск подан 7 февраля 2024 года.

"В целях защиты своих имущественных интересов ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному кредиту. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию задолженности компании в рамках действующего законодательства", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

9 февраля 2024 года суд отказал ВТБ в принятии мер обеспечения по делу - аресте имущества VTB Capital Plc, находящегося в Российской Федерации, в пределах размера требований ВТБ, ареста дебиторской задолженности VTB Capital Plc, а именно - права требования к "Еврофинанс Моснарбанку" (Москва) по кредитному договору в пределах суммы 2,4 млрд рублей и денежных средств на всех банковских счетах VTB Capital Plc в российских кредитных организациях в пределах размера иска.

Апелляционный суд в апреле и кассационный суд в июле 2024 года подтвердили отказ в принятии мер обеспечения.

После подпадания под санкции британская "дочка" ВТБ, специализировавшаяся на оказании инвестиционных услуг, не смогла найти другой банк для открытия счетов, что не позволило ей вовремя погасить долги. В конце 2022 года VTB Capital Plc перешел под внешнее управление специализированной компании Teneo.