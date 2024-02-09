ВТБ подал новый иск к VTB Capital Plc о взыскании 2,4 млрд рублей по овердрафтному кредиту

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ подал новый иск на 2,4 млрд рублей к своей британской "дочке" VTB Capital Plc, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 7 февраля в Арбитражный суд Москвы, но еще не принят к производству.

"В целях защиты своих имущественных интересов ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному кредиту. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию задолженности компании в рамках действующего законодательства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

После попадания под санкции британская "дочка" ВТБ, специализировавшаяся на оказании инвестиционных услуг, не смогла найти другой банк для открытия счетов, что не позволило ей вовремя погасить долги. В конце 2022 года VTB Capital перешел под внешнее управление специализированной компании Teneo.

В конце декабря 2023 года ВТБ подал два иска о взыскании c VTB Capital Plc 22 млн евро и 5,3 млрд рублей (52,6 млн евро по курсу ЦБ). В качестве обеспечительных мер банк добился ареста ценных бумаг российских компаний из портфеля VTB Capital Plc и денежных средств на счетах в российских кредитных организациях.