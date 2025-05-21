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"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 1,2 млн т до 81 млн т

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 1,2 млн тонн, до 81 млн тонн (в 2024 году собрано 82,6 млн тонн), сообщает компания.

"Пересмотр прогноза обусловлен улучшением погодных условий в последние недели. Однако этих улучшений может быть недостаточно для полной компенсации ущерба, нанесенного озимой пшенице в конце 2024 года и начале 2025 года", - говорится в сообщении.

Первый прогноз общего производства зерна в этом году составляет 127,6 млн тонн (125,9 млн тонн в 2024 году). Сбор ячменя прогнозируется на уровне 17,4 млн тонн (16,7 млн тонн), кукурузы - 14,6 млн тонн (14 млн тонн).

Согласно сообщению, общая посевная площадь под зерновыми, по прогнозам, сократится до 45,7 млн с 46,1 млн га в 2024 году. Сокращение, которое происходит второй год подряд, объясняется, в частности, снижением рентабельности и переходом аграриев на более прибыльные масличные культуры.

СовЭкон
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