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МТС изучит регуляторику по зависшим из-за ограничений выплатам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - РГруппа МТС допускает вероятность возвращения в дивидендную базу будущих лет средств, которые были направлены на выплаты в 2022 году, но оказались невостребованными из-за регуляторных ограничений на депозитарную программу.

В августе 2022 года МТС завершила выплату дивидендов по итогам работы компании в 2021 году. Размер дивидендов составлял 33,85 рубля на обыкновенную акцию, а совокупный объем - 66,33 млрд рублей. На тот момент компания выплатила из этой суммы 48,2 млрд рублей, остальная часть была зарезервирована под владельцев ADR.

"Действительно, через три года наступает срок, когда при отказе от востребования мы можем эти обязательства пересмотреть. Мы в течение ближайших нескольких месяцев изучим регуляторику и учетную политику на эту тему - поскольку это беспрецедентное явление. В случае, если мы действительно пойдем путем, когда мы эти обязательства снимаем с себя, - это учетно означает, что невостребованные дивиденды возвращаются в нераспределенную прибыль и становятся доступны для формирования дивидендов будущих лет", - объяснил CFO МТС Алексей Катунин на онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков.

Катунин не назвал объем средств, которые на текущий момент оказались не востребованы: "Будем подробно это обсуждать, но это достаточно существенная часть нашего дивидендного потока".

В апреле 2022 года был принят закон 114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с зарубежным листингом или обосновать их необходимость в правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Программа депозитарных расписок МТС действовала до 12 июля 2022 года, после чего группа запустила конвертацию расписок в акции в соотношении 2:1, она завершилась в январе 2023 года (итоги конвертации не раскрывались).

В 2022 году Банк России ввел особые правила выплаты дивидендов по распискам. В частности, если ценные бумаги учитывались в иностранной инфраструктуре, выплата не производилась. При учете ценных бумаг в российской инфраструктуре, выплата дивидендов производилась при условии раскрытия конечного держателя бумаг.

По закону об акционерных обществах, не получившие дивиденды акционеры вправе обратиться в ПАО за выплатой в течение трех лет. По истечении этого периода невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли компании, а ее обязанность по их выплате прекращается.

Дивидендная политика МТС на 2024-2026 годы предусматривает целевой показатель дивдоходности не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат в течение календарного года по рекомендации совета директоров.

Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал выплатить дивиденды в 35 рублей на акцию по итогам 2024 года. Если акционеры утвердят это решение, общий объем выплат может составить до 68,6 млрд рублей.

Банк России МТС Алексей Катунин
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