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Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды-2024 в 35 рублей на акцию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в 35 рублей на акцию, сообщила компания.

Если это решение одобрят акционеры, МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.

Вопрос об утверждении дивидендных выплат будет рассмотрен на годовом собрании акционеров МТС 24 июня. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 7 июля 2025 года.

Размер дивидендов соответствует дивидендной политике компании, действующей на 2024-2026 годы. Согласно документу, целевой показатель дивдоходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат в течение календарного года по рекомендации совета директоров.

В начале апреля гендиректор и предправления ПАО "МТС" Инесса Галактионова сообщала, что компания планирует выплату дивидендов в текущем году не менее 35 рублей на акцию.

МТС на 49,02% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", в свободном обращении 50,03% акций.

Летом 2024 года акционеры МТС утвердили дивиденды за 2023 год в 35 рублей на обыкновенную акцию, суммарный объем дивидендов - 68,6 млрд рублей.

МТС Инесса Галактионова АФК Система
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