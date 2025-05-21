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Огурцы за неделю подешевели в РФ на 10,4%, помидоры – на 7,6%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 13 по 19 мая снизились на 10,4%, на помидоры - на 7,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда огурцы подешевели на 9,6%, помидоры - на 5,9%, темпы снижения цен ускорились.

Бананы стали дешевле на 1,5% (на 1,3% неделей ранее).

Остальная плодоовощная продукция, о ценах на которую сообщает статведомство, продолжает дорожать. Так, цены на свеклу выросли на 5,3% (на 5,5%), капусту - на 4,5% (на 3,9%), морковь - на 4,4% (на 4,8%), лук - на 2,5% (на 5,1%), картофель - на 1,7% (на 2,6%), яблоки - на 1,1% (на 0,9%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до 1,1% с 0,6% неделей ранее.

По данным Росстата, картофель, долго лидировавший по темпам роста стоимости с начала года, уступил эту позицию капусте, которая за этот период подорожала в 1,58 раза. Цены на картофель поднялись в 1,56 раза, свеклу - в 1,52 раза, лук - на 40,7%, морковь - на 31,3%, яблоки - на 13,5%, бананы - на 3,6%.

В то же время цены на помидоры были ниже на 8%, на огурцы - на 42,7%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

Росстат
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