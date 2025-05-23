Совет ЕЭК одобрил удвоение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию с нынешних 150 тысяч тонн до 300 тысяч тонн, сообщил торговый блок комиссии.

Мера действует до 31 июля 2025 года.

Также совет ЕЭК решил предоставить до 30 июня 2025 года тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза картофеля в Казахстан в объеме не более 150 тысяч тонн с условием реализации в рознице.

"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на стабилизацию цен на картофель в Казахстане и России", - прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

О планах увеличения квоты Минсельхоз России сообщил месяц назад. "С учетом того, что Казахстан ввел запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для России до 300 тысяч тонн. Эта мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации", - поясняли тогда в ведомстве.

По данным Росстата, в 2024 году сбор картофеля в организованном секторе (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) составил 7 301 300 тонн, что на 15,3% ниже максимального за последние 30 лет урожая 2023 года (8 624 900 тонн). Однако он соответствует среднему за последние 5 лет показателю (7 375 800 тонн). В результате показатель самообеспечения картофелем в 2024 году составил 91,6%, что на 3,4 п.п. ниже индикатора доктрины продовольственной безопасности (95%). В 2023 году этот показатель составлял 101%.

Посевные площади под картофелем в России в 2024 году сократились до 281,3 тысячи га с 313,7 тысячи га в 2023 году. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, они будут увеличены до 286,3 тысячи га. При благоприятных погодных условиях ведомство рассчитывает на достойный урожай картофеля.

В 2025 году картофель стал лидером по росту цен на плодоовощную продукцию, что привело к необходимости введения квоты на его беспошлинный ввоз в объеме 150 тысяч тонн.

По данным Россельхознадзора, с начала года по 7 мая Россия увеличила импорт картофеля в 3,5 раза, до 432,2 тысячи тонн.