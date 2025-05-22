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Brent подорожала до $64,96 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут утром в четверг, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке и данные о нефтяных запасах в США.

К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,08%) до $64,96 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,47 (0,72%), до $64,91 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,18%), до $61,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,46 (0,74%) до $61,57 за баррель.

Израиль готовится нанести быстрый удар по ядерным объектам Ирана, если переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе провалятся, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил один из собеседников издания, израильские военные считают, что оперативное окно для проведения успешного удара может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 16 мая, увеличились на 816 тыс. баррелей, дистиллятов - на 579 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 457 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.

Brent WTI Израиль Иран Кушинг США Минэнерго
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