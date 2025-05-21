Нефть Brent подешевела до $65,3 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 по московскому времени опустилась на $0,09 (0,14%), до $65,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,02 (0,03%), до $62,01 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 816 тыс. баррелей, дистиллятов - на 579 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.

Тем временем темпы снижения котировок ограничивают опасения по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива, вызванные сообщениями о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Полученные США разведданные свидетельствуют о том, что Иерусалим готовится к такой атаке, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения и наблюдения за передвижениями израильских военных.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.



