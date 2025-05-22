СД "Т-Технологий" рекомендовал дивиденды за I квартал в 33 рубля на акцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-Страхования") рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила группа.

"Мы также продолжаем таргетировать возврат капитала нашим акционерам. Владельцы акций Т получат дивиденды за IV квартал 2024 года в мае. Мы продолжаем придерживаться практики ежеквартальных дивидендов: совет директоров группы рекомендовал очередную выплату - 33 рубля на акцию по итогам I квартала 2025 года", - заявил председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский.

"Т-Технологии" в I квартале 2025 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 50% - до 33,5 млрд рублей.

Акционеры рассмотрят вопрос выплаты промежуточных дивидендов 27 июня 2025 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 июня 2025 года.

Он не исключил проведения группой buyback акций в случае существенного снижения котировок.

"Мы также рассматриваем альтернативные варианты обеспечения доходности для наших акционеров, и в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы можем рассмотреть возможность выкупа акций с рынка", - отметил Малиновский.

В рамках объявленной в 2024 году программы buyback, предусматривающей выкуп с рынка бумаг до 10% капитала, к текущему моменту были приобретены бумаги в размере не более 5% капитала, говорится в сообщении.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.