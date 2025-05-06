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"Т-Технологии" выплатят финальные дивиденды за 2024 год в размере 32 руб./акция

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении группы.

Всего на выплату финальных дивидендов будет направлено почти 8,6 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 16 мая 2025 года.

"Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% - до 122 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что акционеры "ТКС Холдинга" в середине ноября приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва.

С учетом промежуточных и финальных дивидендов за 2024 год общий размер выплат составляет 33,4 млрд рублей (27% от чистой прибыли группы за год).

"Мы уже говорили, что будем платить дивиденды ежеквартально - подтверждаем наши планы. А свежую отчетность по МСФО - за первый квартал 2025 года - представим до конца месяца", - говорится в сообщении группы в ее телеграмм-канале.

Уставный капитал "Т-Технологий" составляет 976,4 млн рублей, он разделен на 268,275 млн обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

ТКС Холдинг Т-Технологии
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