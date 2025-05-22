CNBC сообщил о планах Nike повысить цены

Не изменятся цены на товары для детей и на товары дешевле $100

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. повысит цены на широкий спектр обуви, одежды и другой экипировки, сообщает CNBC со ссылкой на информированный источник.

Цены на одежду и экипировку для взрослых повысятся на $2-10, на обувь стоимостью $100-150 - на $5, дороже $150 - на $10.

Цены будут повышены к 1 июня, но в магазинах они могут измениться уже на этой неделе, сказал источник. При этом цены на многие товары сохранятся на прежнем уровне. В том числе не изменится стоимость товаров для детей, а также товаров дешевле $100.

Популярные кроссовки Air Force 1 будут по-прежнему стоить $115. Останется прежней и стоимость одежды и аксессуаров бренда Jordan, однако кроссовки этого бренда подорожают.

Nike заявила, что регулярно анализирует бизнес и корректирует цены в рамках сезонного планирования.