Nike сократила чистую прибыль более чем в семь раз в IV финквартале

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль более чем в семь раз, а выручку - на 12% в четвертом финансовом квартале, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая, составила $211 млн, или $0,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,5 млрд, или $0,99 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,13 на акцию.

Квартальная выручка Nike сократилась на 12%, до $11,1 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $10,73 млрд.

Показатель рентабельности за квартал снизился на 440 базисных пунктов, до 40,3%.

Всего по итогам 2025 фингода выручка Nike составила $46,3 млрд (снижение на 10%), чистая прибыль уменьшилась в 1,8 раза, до $3,2 млрд, или $2,16 на акцию. Показатель рентабельности снизился на 190 базисных пунктов, до 42,7%.

В новом финансовом году компания ожидает сокращения выручки на 4-6% (mid-single digits), тогда как аналитики прогнозируют снижение на 7%.

Котировки акций Nike выросли на 10,7% на дополнительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании сократилась на 17,4%, до $92,31 млрд.