Поиск

Nike сократила чистую прибыль более чем в семь раз в IV финквартале

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль более чем в семь раз, а выручку - на 12% в четвертом финансовом квартале, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая, составила $211 млн, или $0,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,5 млрд, или $0,99 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,13 на акцию.

Квартальная выручка Nike сократилась на 12%, до $11,1 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $10,73 млрд.

Показатель рентабельности за квартал снизился на 440 базисных пунктов, до 40,3%.

Всего по итогам 2025 фингода выручка Nike составила $46,3 млрд (снижение на 10%), чистая прибыль уменьшилась в 1,8 раза, до $3,2 млрд, или $2,16 на акцию. Показатель рентабельности снизился на 190 базисных пунктов, до 42,7%.

В новом финансовом году компания ожидает сокращения выручки на 4-6% (mid-single digits), тогда как аналитики прогнозируют снижение на 7%.

Котировки акций Nike выросли на 10,7% на дополнительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании сократилась на 17,4%, до $92,31 млрд.

Nike
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе

Путин ожидает ускорения регионализации платежных систем в случае конфискации активов РФ

Чистая прибыль банков РФ в мае выросла на 13% в месячном выражении

Мировая торговля СПГ в 2024 г. сократилась после десятилетия непрерывного роста

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6622 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана396 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });