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Цивилев отметил отсутствие большого ущерба от мартовских кибератак на нефтяные компании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кибератаки, которые были совершены в марте на несколько крупных нефтегазовых компаний России, не нанесли серьезного ущерба, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на фестивале Positive Hack Days 25.

"Мы знали об этих угрозах, и ТЭК готовился. У нас есть компании, которые имеют по 10 тысяч работников IT-сферы. Эти угрозы оценивались, это допускалось, и в силу масштабной подготовки те случаи, которые имели место, не нанесли серьезного ущерба, и серьезных последствий не было", - сказал он.

"Мы сделали вывод, что киберугрозы развиваются быстрыми темпами, становятся более масштабными, те, кто атакует, объединяются. Поэтому это вызов следующего уровня, к которому мы должны быть готовы", - добавил министр.

Сооснователь фонда развития кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов отметил, что "энергетика подверглась одной из сильнейших атак со стороны наших визави за границей и показала очень неплохие результаты". "Индустрия энергетики в этом отношении является сейчас пионером по тому, как переосмысляет свои подходы с точки зрения противодействия этим угрозам", - добавил он.

Сергей Цивилев Минэнерго Юрий Максимов Сайберус
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