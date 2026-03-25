В Минэнерго считают, что ИИ может нейтрализовать до 80% типовых кибератак в ТЭК

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - До 80% типовых кибератак в топливно-энергетическом комплексе может автоматически нейтрализовывать искусственный интеллект, оставляя ресурс экспертов только для сложных задач, говорится в презентации министра энергетики Сергея Цивилева, подготовленной для коллегии ведомства.

По данным министерства, к концу 2027 года доля организаций ТЭК, применяющих ИИ, составит порядка 70% (в 2024 году 58%).

В рамках госкомпаний ТЭК доля затрат на отечественные решения в области программного обеспечения и радиоэлектронной продукции составила 90%, что в абсолютном выражении превышает 190 млрд рублей.