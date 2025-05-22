Поиск

Законопроект, обязывающий банки и продавцов использовать цифровой рубль и универсальный QR-код, принят в I чтении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, а также универсальный платежный QR-код для расчетов покупателей.

Документ (№811008-8) был внесен в парламент в декабре 2024 г. группой депутатов.

Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. При этом уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли.

Еще на стадии обсуждения концепции законопроекта норма о централизации способов оплаты через универсальный QR-код под эгидой НСПК вызвала ряд замечаний.

Комитет Госдумы по финансовому рынку отмечал, что сейчас действуют различные решения по использованию платежных кодов, разработанные банками, и введение монопольного решения может ограничить развитие частных инициатив. В январе Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, объединяющие свыше 80% рынка эквайринга, выступили против монополизации системы универсального QR-кода и предложили регулировать рынок через стандарты совместимости. Банки настаивали на технической доработке системы, чтобы клиенты могли оплачивать по любому QR вне зависимости от оператора. В этом же месяце комитет Госдумы по защите конкуренции в своем заключении сообщил, что текущая версия законопроекта может привести к монополии, закроет рынок для добросовестных участников.

Несмотря на ряд замечаний, законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении.

Вторая новелла законопроекта касается сроков поэтапного внедрения цифрового рубля (с 1 июля 2025 г. - для системно значимых банков, с 2026 г. - для банков с универсальной лицензией, с 2027 г. - для остальных), но она не согласуется с уже установленной в законе (№340-ФЗ) датой начала широкого использования цифрового рубля - 1 января 2026 года. В заключении комитета по финансовому рынку на законопроект подчеркивалось: в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платформа цифрового рубля для неограниченного круга пользователей будет готова позже обозначенных сроков. В связи с этим, по мнению комитета, предлагаемые нормы требуют пересмотра и приведения в соответствие с реальными сроками готовности инфраструктуры.

Ранее финансовый комитет Госдумы не исключал, что ко второму чтению нормы о платежных QR-кодах и цифровом рубле будут законодательно разделены по разным законопроектам.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ отметили, что услуги НСПК по универсальному QR-коду будут бесплатными

Суд в РФ удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн

"КАМАЗ" снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025 году с 80 тысяч до 45 тысяч

Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone и будет разрабатывать ИИ-устройства

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2269 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });