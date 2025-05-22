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ЦБ предложит Москве оплату проезда в транспорте и парковки универсальным платежным QR-кодом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует в конце 2025 - начале 2026 года предложить Департаменту транспорта Москвы подключиться к платформе цифрового рубля для оплаты проезда и парковки универсальным платежным QR-кодом, сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова на круглом столе "Метро как площадка для тестирования новых технологий для всей страны".

"Мы рассчитываем на поэтапное расширение количества участников. (...) Мы выйдем к вам с предложением включиться в это расширение в отношении возможности оплаты (проезда), в том числе парковки", - сказала она.

"Мы надеемся, что мы на очень близком горизонте, в общем-то, по итогам принятия закона (по поэтапному подключению банков и продавцов к платформе цифрового рубля) - конец этого года - начало следующего", - добавила Кахруманова.

По ее словам, ЦБ рассчитывает на принятие закона и возможность использования оплаты через QR-код.

"Все наши коллеги ждут промышленного запуска, не только метрополитен, но и другие предприятия транспортного комплекса тоже присоединятся с радостью, когда это будет возможно", - сказал первый замруководителя Дептранса Москвы Роман Латыпов.

Госдума 22 мая приняла в первом чтении депутатский законопроект № 811008-8, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, а также универсальный платежный QR-код для расчетов покупателей.

Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. Уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли.

Вторая новелла законопроекта касается сроков поэтапного внедрения цифрового рубля (с 1 июля 2025 года - для системно значимых банков, с 2026 года - для банков с универсальной лицензией, с 2027 года - для остальных), но она не согласуется с уже установленной в законе (№340-ФЗ) датой начала широкого использования цифрового рубля - 1 января 2026 года.

В заключении комитета по финансовому рынку на законопроект подчеркивалось: в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платформа цифрового рубля для неограниченного круга пользователей будет готова позже обозначенных сроков. В связи с этим, по мнению комитета, предлагаемые нормы требуют пересмотра и приведения в соответствие с реальными сроками готовности инфраструктуры.

Ранее финансовый комитет Госдумы не исключал, что ко второму чтению нормы о платежных QR-кодах и цифровом рубле будут законодательно разделены по разным законопроектам.

Дептранс НСПК Москва Роман Латыпов Зульфия Кахруманова Банк России Госдума
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