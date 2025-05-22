Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься решение по этому вопросу, пройдет 26 июня.

Помимо этого, акционерам предстоит утвердить годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрать членов совета директоров (предполагается, что он будет состоять из 9 представителей).

В конце 2024 года совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 560 рублей на акцию. ВОСА по этому вопросу не состоялась из-за отсутствия кворума, выплаты не были осуществлены.

В июне 2024 года акционеры ритейлера утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год - 42 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.