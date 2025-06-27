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Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ритейлера "Магнит" на годовом собрании 26 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Также акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров (в него вошли девять представителей).

В конце 2024 года совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 560 рублей на акцию. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу не состоялась из-за отсутствия кворума, выплаты не были осуществлены.

В июне 2024 года акционеры ритейлера утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 412,13 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год - 42 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.

Магнит
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