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Инфляция в Японии в апреле осталась на уровне 3,6%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, который является минимальным с ноября.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 3,5%. Это максимальный подъем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,4%, по данным Trading Economics.

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Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Рост цен на продукты питания в стране в прошлом месяце замедлился до 6,5% (в марте - 7,4%), на одежду - до 2,7% (3%), на мебель и товары для дома - до 4,1% (4,5%). Образовательные услуги подешевели на 5,6% (-1,2%).

Стоимость электроэнергии выросла на 13,5% (8,7%), газа - на 4,4% (2,4%) из-за окончания действия госсубсидий. Медицинские услуги подорожали на 2,2% (2%), телекоммуникационные - на 1,1% (1%), транспортные - на 2,7% (также 2,7%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в апреле составила 3% в годовом выражении против 2,9% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно марта.

Япония инфляция
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