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Японский экспорт в апреле вырос седьмой месяц подряд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в апреле увеличился на 2% в годовом исчислении и составил 9,157 трлн иен ($63,71 млрд), сообщает японский Минфин.

Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд, однако его темпы в апреле были самыми слабыми за этот период.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 2,2% в годовом выражении, до 9,273 трлн иен.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение экспорта в апреле на 2% и снижение импорта на 4,5%.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 115,85 млрд иен по сравнению с 504,69 млрд иен годом ранее. В марте был зафиксирован профицит в 559,4 млрд иен.

Экспорт в США в апреле уменьшился впервые за четыре месяца - на 1,8%. Япония стала одной из стран, по которой сильно ударили американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Поставки в Китай сократились на 0,6%, в Евросоюз - на 5,2%, в Россию - на 3%, в страны АСЕАН - выросли на 1,9%.

Импорт из США снизился на 11,6%, из стран АСЕАН - на 3,3%, из ЕС - на 0,6%, из РФ - увеличился на 5,6%.

АСЕАН Евросоюз Китай Минфин Япония США
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