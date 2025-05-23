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Autodesk увеличил выручку в I финквартале на 15%, лучше прогноза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования Autodesk Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $152 млн по сравнению с $252 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию понизилась до $0,7 с $1,16.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $2,29 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,15 на акцию.

Квартальная выручка Autodesk повысилась до $1,63 млрд с $1,42 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $1,61 млрд.

В текущем финансовом квартале компания ожидает получить скорректированную прибыль в размере $2,37-2,46 на акцию при выручке в $1,72-1,73 млрд. Аналитики ждут эти показатели на уровне $2,34 на акцию и $1,7 млрд соответственно.

Бумаги компании подорожали на 3,3% на дополнительных торгах в четверг.

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