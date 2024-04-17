Autodesk снова отложила публикацию годового отчета из-за проверки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. вновь откладывает публикацию годового отчета из-за внутренней проверки.

Компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 1 апреля, что комитет по аудиту ее совета директоров начал внутреннюю проверку при содействии внешних юристов и консультантов, касающуюся практик оценки свободного денежного потока и скорректированной операционной маржи.

Тогда компания заявила, что ей необходимо дополнительное время для проведения проверки и оценки собственных практик, и она рассчитывает опубликовать отчет за финансовый год, завершившийся 31 января, в течение предусмотренного в таких случаях 15-дневного периода отсрочки.

Теперь же она говорит о том, что не сможет обнародовать отчетность в течение этого периода, поскольку проверка продолжается.

"Тема проверки остается той же, и в компании не ожидают, что какие-либо моменты, связанные с проверкой, могут повлиять на предыдущие отчеты, в том числе, квартальный финансовый отчет, опубликованный 29 февраля", - говорится в пресс-релизе Autodesk.

Отсрочка публикации отчета повлечет за собой уведомление от биржи Nasdaq о несоответствии требованиям листинга, отмечают в компании.

Это, однако, не будет иметь немедленного эффекта для листинга акций Autodesk на бирже или торгов бумагами. В соответствии с правилами Nasdaq, у компании будет 60 календарных дней после получения уведомления от биржи, чтобы представить ей план выполнения требований.

Акции Autodesk теряют в цене 7,5% на торгах 17 апреля. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 13%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.