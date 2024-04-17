Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Autodesk снова отложила публикацию годового отчета из-за проверки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. вновь откладывает публикацию годового отчета из-за внутренней проверки.

Компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 1 апреля, что комитет по аудиту ее совета директоров начал внутреннюю проверку при содействии внешних юристов и консультантов, касающуюся практик оценки свободного денежного потока и скорректированной операционной маржи.

Тогда компания заявила, что ей необходимо дополнительное время для проведения проверки и оценки собственных практик, и она рассчитывает опубликовать отчет за финансовый год, завершившийся 31 января, в течение предусмотренного в таких случаях 15-дневного периода отсрочки.

Теперь же она говорит о том, что не сможет обнародовать отчетность в течение этого периода, поскольку проверка продолжается.

"Тема проверки остается той же, и в компании не ожидают, что какие-либо моменты, связанные с проверкой, могут повлиять на предыдущие отчеты, в том числе, квартальный финансовый отчет, опубликованный 29 февраля", - говорится в пресс-релизе Autodesk.

Отсрочка публикации отчета повлечет за собой уведомление от биржи Nasdaq о несоответствии требованиям листинга, отмечают в компании.

Это, однако, не будет иметь немедленного эффекта для листинга акций Autodesk на бирже или торгов бумагами. В соответствии с правилами Nasdaq, у компании будет 60 календарных дней после получения уведомления от биржи, чтобы представить ей план выполнения требований.

Акции Autodesk теряют в цене 7,5% на торгах 17 апреля. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 13%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.

Nasdaq SEC Autodesk США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенаторы поддержали закон о порядке оплаты сверхурочной работы

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Власти ХМАО предложили упростить приватизацию законсервированных нефтяных скважин

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });