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"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности

"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ужесточение западных санкций против "Совкомфлота" и его судов создало "дополнительные коммерческие и операционные сложности", сообщила компания в отчетности за первый квартал 2025 года.

Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части санкционных судов", говорится в документе. "Руководство компании принимает меры по минимизации производственных и экономических потерь, связанных с новыми ограничениями", а сами санкции считает "незаконными и не имеющими правовых оснований", отмечается в отчете.

В пресс-релизе, посвященном квартальным результатам, "Совкомфлот" назвал введенные в отчетном периоде санкции "беспрецедентными по масштабу".

"Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение. Компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на свою деятельность", - заявил "Совкомфлот" .

Совкомфлот
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