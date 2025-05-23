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Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2025 году составил $393,014 млн по сравнению с прибылью $216,019 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

В I квартале "Совкомфлот" получил $105 млн EBITDA (консенсус-прогноз составлял $98 млн), сообщила компания.

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Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) в первом квартале сократилась до $222,1 млн (консенсус-прогноз – $217 млн). В первом квартале прошлого года СКФ получил $459 млн выручки в ТЧЭ.

Прибыль от эксплуатации судов в I квартале снизилась до $124,2 млн по сравнению c $355,3 млн годом ранее.

Скорректированный чистый убыток СКФ составил 104 млн рублей по сравнению с 18,9 млрд рублей скорректированной чистой прибыли (база для дивидендов) годом ранее.

Чистый долг компании на 30 марта 2025 года составил $52 млн.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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